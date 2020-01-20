ريهانا تدخل في علاقة حب جديدة؟!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد إنفصالها عن حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل بعد علاقة دامت لمدة 3 سنوات، والأخبار التي انتشرت عن أنه قد تكون للفنان دريك علاقة في هذا الإنفصال، ظهرت ريهانا أخيراً مع مغني الراب الأميركي ​أساب روكي.

وقد نشرت مجلة Us weekly صوراً للنجمة العالمية ​ريهانا​ تظهر فيها برفقة ​أساب روكي​، وهما يتجولان في مدينة الألعاب في نيويورك.

يذكر أن علاقة ريهانا ورجل الأعمال السعودي حسن جميل تعود إلى عام 2017 حين تم رصدهما لأول مرة من قبل الصحافة، وإنتشرت صورهما على كل مواقع التواصل الاجتماعي في وضع عاطفي داخل مغطس السباحة خلال عطلتهما سوياً في إسبانيا.