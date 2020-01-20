شيرين عبد الوهاب على طريقة كارول سماحة في السعودية؟!

متابعة بتجــــــــــرد: لم يكن حفل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الأخير في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة الرياض، كغيره من حفلاتها. ظهر واضحاً التغيير في طريقة أداء شيرين وأسلوبها على المسرح، حتى أنها لجأت إلى أدوات، لا نعلم بعد إن كانت سترافقها في حفلاتها المقبلة.

للوهلة الأولى تظن أنها كارول سماحة الجالسة على الأريكة، النجمة اللبنانية التي تشتهر بتقديم عروض ضخمة على المسرح ولوحات استعراضية تميّز حفلاتها عن الحفلات الغنائية الأخرى.

حتى في لغة الجسد، ظهر التشابه كبيراً بين شيرين وكارول. فشيرين تُعرف بعفويتها وحركاتها “الخفيفة” على المسرح التي تليق كثيراً بنوعية أغنيتها التي تنتمي معظمها إلى النمط الشعبي، وهي أستاذة في هذا المجال، أمّا كارول، ابنة المسرح الرحباني تُعرف بحركات جسدها التعبيرية، ويليق وصفها بـ”الحركات الفنية” التي تتبدّل من أغنية إلى أخرى بحسب الأنماط الموسيقية، فأسلوب تعبيرها الجسدي يختلف بين الأغنيات تماماً كما الآلات الموسيقية.

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هذا التغيير في طريقة أداء شيرين عبد الوهاب على المسرح، لاحظه الكثيرون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فشبّه عدد كبير منهم حركاتها في حفل الرياض، بما يُعرف اليوم بـ”ستايل كارول سماحة”، وتوثّقه فيديوهات كثيرة موجودة على الإنترنت من حفلات غنائية أحيتها كارول في السنوات الأخيرة ومنها حفل Carole A La Chandelle، مهرجان صيدا، حفل دار الأوبرا المصرية، عروض السيدة وغيرها.

تساؤلات عدّة نطرحها بعد الإختلاف الكبير الذي أظهرته شيرين في الرياض، فهل تتخلى عن أسلوبها المعتاد ونراها في الحفلات المقبلة على طريقة كارول سماحة كما فعلت أخيراً، وتكون النسخة المصرية من “السيّدة” (كارول سماحة) التي لا يستهان بتواجدها على خارطة الحفلات في الوطن العربي وتحديداً في مصر، أم تعود نجمة “آه يا ليل” إلى الأسلوب الذي تُعرف به منذ بداياتها الفنية؟