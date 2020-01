الفوز بجوائز نقابة ممثلي الشاشة لا يعني التتويج بالأوسكار

تمتلك الممثلتان سكارليت جوهانسون ونيكول كيدمان فرصة الفوز بجوائز نقابة ممثلي الشاشة عن فيلمي "قصة زواج Marriage Story " و"القنبلة Bombshell" بالترتيب، إلا أن هذا الأمر لا يعني شيئاً بالنسبة لحفل جوائز الأوسكار.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن حفل نقابة ممثلي الشاشة، الذي أقيم الاثنين، لم يعد مؤشراً على الفوز في حفل جوائز الأوسكار الذي يقام في فبراير/شباط المقبل.





Advertisements

ومن ضمن قائمة المرشحين لأفضل أداء لممثل ضمن نقابة ممثلي الشاشة، أبطال أفلام "الأيرلندي Irishman"، و"حدث ذات مرة في هوليوود Once upon a time in Hollywood"، و"القنبلة Bombshell"، و"جوجو رابيت Jojo Rabbit"، و"طفيلي Parasite"، ويمثل الأخير ثاني فيلم أجنبي يترشح لهذه الجائزة منذ فيلم "Life Is Beautiful " (الحياة جميلة) عام 1999.

وأوضحت الوكالة أن الممثلين يشكلون النسبة الكبرى من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار"، وبالتالي تتم ملاحظة اختيارهم بعناية، إلا أن العامين الأخيرين شهدا فوز أفلام في النقابة وخسارة الأفلام نفسها في الأوسكار، مثل فيلم "Black Panther" (بلاك بانثر) العام الماضي، وفيلم "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (ثلاث لوحات إعلانية خارج ميسوري) عام 2018.

واثنان من أعلى الأفلام ترشحاً في أوسكار هذا العام هما: "الجوكر"، و"1917"، لم يترشحا لجوائز نقابة الممثلين، رغم كونهما الأقرب للفوز في الأوسكار، خصوصا مع فوزهما في أكثر من محفل سينمائي.

حفل اتحاد نقابة الممثلين يذاع صباح الإثنين 20 يناير/كانون الثاني، على قناة "تي إن تي" الأمريكية مباشرة.