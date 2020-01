شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يستعد للعمل مع مارتن سكورسيزى من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاماً تلو الآخر يثبت نجم هوليود ليوناردو دي كابريو أنه واحد من أهم نجوم هوليود بفضل اختياراته الفنية التي تضعه علي القمة دائماً، وتجعله مرشح لأرفع الجوائز السينمائية، مثلما حصل مؤخراً بفيلمه الأخير 'Once Upon A Time In Hollywood' الذى عمل فيه مع المخرج كوينتين تارانتينو وترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن هذا الفيلم.

ليوناردو كعادته ما ان انتهي من تحدي حتي بدأ في تحدي آخر مثلما أكد تقرير منشور في موقع cinemablend أكد أن دي كابريو يرغب بشكل كبير في العودة للعمل مع المخرج مارتن سكورسيزى، والذي عمل معه بأكثر من فيلم أبرزهم The Wolf Wall Street الذى حقق به نجاحاً كبيراً.

وأضاف التقرير أن رغبة دي كابريو تأتي بشكل خاص بعد نجاح سكورسيزي في خلق حالة كبيرة من الجدل وردود الأفعال الإيجابية بفضل فيلمه الأخير "الايرلندي" لذي قام ببطولته كلاً من ال باتشينو وروبرت دى نيرو مؤخراً في دور العرض ليحقق نجاحاً كبيراً، بالإضافة لشغف دي كابريو في الفوز بجائزة أوسكار جديدة، وهو يعلم جيداً أن مخرج بهذا الحجم سيشكل أهم الأسباب لنيل الجائزة.

الموقع طرح تساؤلا حول ما إذا كان الأمر سيتحول إلي حقيقة خلال الفترة المقبلة خاصة أن المخرج الكبير أيضاً لديه رغبة كبيرة في العمل مع ليوناردو دي كابريو ودوماً ما يثنى علي موهبته إلى حد كبير في أكثر من مناسبة سواء خلال المقابلات التليفزيونية أو التصريحات الصحفية الذي سبق وأدلي فيها بذلك، وبالتالي قد تكون الفرصة مواتية لجمهور الثنائى لمشاهدة عمل فني رائع خلال وقت قريب يشهد عليه توقيع دى كابريو وسكورسيزى.