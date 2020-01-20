شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد تفصل شيرين عن الانتهاء من تصوير مسلسل "طاقة حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة شيرين مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "طاقة حب" الذى كان يحمل اسم "اطمنى" قبل تغييره، حيث يتبقى لها 5 مشاهد لها فقط وتودع العمل نهائياً وذلك مع بدء عرض حلقاته على احد المنصات الرقمية عبر الانترنت يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر يناير الجارى، وبدروه كثف المخرج احمد يسرى ساعات التصوير لينتهي من العمل نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

مسلسل "طاقة حب" من نوعية أعمال الـ 60 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يتضمن المسلسل ثلاثة خطوط درامية لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة، من تأليف أحمد صبحي، ويشارك في بطولته يسرا اللوزي، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامج الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ومن إخراج أحمد يسري.



شيرين

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وفى سياق آخر تستعد شيرين لبدء عرض مسرحية "لما الزهر يلعب" بصحبة النجم سمير غانم يوم الخميس المقبل على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم ويشارك فى بطولة المسرحية إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

يذكر أن آخر أعمال شيرين فى الدراما مسلسل "كارمن" مع ريهام حجاج من نوعية أعمال الـ 60 حلقة والذى تم عرضه فى شهر فبراير الماضى على شاشة cbc وشارك فى بطولته محمد كيلاني وعمر الشناوي وياسر علي ماهر وولاء الشريف وهاجر أحمد وصبا الرفاعي وأحمد حلاوة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف خالد حمام ومن إخراج حسين شوكت