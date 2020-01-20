نجم مسرح مصر يوضح الفرق بين الدوري الإنجليزي والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد أنور، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة يعلق بها على الفارق بين الدوري الإنجليزي والدوري المصري. وكتب أنور: "شكلي لما اتفرج على ليفربول ومانشيستر يونايتد على Beinsport Advertisements وبعدين أقلب اتفرج على الأهلي والمقاولون على onsport". وفاز ليفربول الأحد، على مانشيستر يونايتد 2-0، بهدفي فان دايك ومحمد صلاح، وفاز الأهلي على المقاولين العرب 2-0 بهدفي حسين الشحات ووليد سليمان.​

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