إدوارد يهنئ ابنته "ماريا" بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان إدوارد، ابنته ماريا بعيد ميلادها، ونشر صورة لها من مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد ملاكي الحبيب". يذكر أن ماريا شاركت في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وجسدت شخصية مطربة، والمسلسل من بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، إنجي المقدم.

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