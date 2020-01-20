شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون دولار إيرادات فيلم روبرت داونى جونيور Dolittle خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم المغامرة الجديد Dolittle ، لـ الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، تحقيق إيرادات وصلت إلى 14 مليون و 600 ألف دولار أمريكى وذلك في يومن فقط، من طرحه بـ دور العرض المختلفة، حيث وصل يوم 17 يناير الجارى.

وأنقسمت الإيرادات بين 6 مليون و 300 الف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 8 مليون و 300 ألف دولار أمريكى حول العالم.

ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم الجديد Dolittle، إلى 175 مليون دولار أمريكى، الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

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ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

وبالرغم من وفاته فى أحداث فيلم الأكشن والإثارة Avengers: Endgame، إلا أن شخصية Iron Man مرة أخرى للشاشة للمشاركة فى فيلم Black Widow المقرر عرضه العام المقبل.

وأشارت تقارير نشرتها وسائل الاعلام الاجنبية من صحيفة Deadline، إلى أن شخصية Iron Man التى يجسدها الممثل العالمى روبرت داونى جونيور ستعود مرة آخرى للمشاركة فى فيلم مارفل القادم بعنوان Black Widow بطولة الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون.

ومن المقرر أن يسرد الفيلم الجديد الذى سيعرض فى 1 مايو العام المقبل، أحداث قبل الفيلم الأخير لعالم مارفل، وسيركز الفيلم على تاريخ نشأة شخصية Iron Man من البداية قبل مشاركته فى فريق Avengers.