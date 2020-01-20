شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل غادة عادل وإياد نصار "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة سينرجى التحضيرات والاستعدادت الخاصة لمسلسل "ليالينا"، للنجمين غادة عادل وإياد نصار، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، حيث انتهى القائمون على العمل اختيار معظم الأبطال الذين يشاركون معهم فى المسلسل ويقيمون الأدوار الرئيسية للعمل، وهو مسلسل اجتماعى تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، ومن المقرر انطلاق تصوير المشاهد الخارجية أولاً غداً الأربعاء.

وحصل ”الخليج 365” على القائمة الكاملة للأبطال قبل انطلاق تصوير بيوم واحد وهم: النجمة غادة عادل وإياد نصار والفنانة صابرين والفنان ميدو عادل والفنان محمد الشقنقيرى والفنانة نهى عابدين والفنان محمد على رزق والفنانة هاجر الشرنوبى ويتبقى دور واحد فقط.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سوياً مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

ويعود إياد نصار بـ"ليالينا" الذى دراما رمضان بعدما غاب عن العاميين الماضيين منذ تقديمه مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن فى شهر رمضان 2017، ولكنه عرض مؤخراً مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، من 45 حلقة، وشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجرالشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى.

أما غادة عادل فتنتظر عرض مسلسلها "مملكة إبليس" المقرر عرضه علي إحدى المنصات الرقمية فى شهر فبراير المقبل، ويشارك فى بطولته ميدو عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.



نهى عابدين

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صابرين



محمد الشقنقيري