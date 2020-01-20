شكرا لقرائتكم خبر عن 71 مليون دولار إيرادات فيلم "الحرب 1917" فى أسبوع واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استطاع فيلم الحرب 1917 ، أن يحقق إيرادات عالية وصلت إلى 71 مليون و 961 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه في 10 يناير الجارى.

وكان قد فاز فيلم 1917 بـ جائزة الـ Golden Globes "جولدن جلوب" كـ أفضل فيلم، وذلك قبل طرحه بـ 4 أيام في دور العرض المختلفة حول العالم، وكان قد حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 576 ألف دولار أمريكى في افتتاح العمل.

الفيلم من إنتاج شركة Universal Pictures، وكان من المقرر عرضه في ديسمبر من الشهر الماضى، ولكن تم تأجيله إلى يناير الجارى، دون أسباب، كما أنه ظهر اسم الفيلم في قائمة جوائز الأوسكار.

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فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

ويعد فيلم 1917 من أكثر الأفلام المنتظرة خلال العام الحالى، منذ أن تم التحضير له منذ فترة وتم الإعلان عن النجوم المشاركين فيه مما جعله من أهم أفلام المنتظرة خلال هذا العام لما يتضمنه من تشويق وإثارة تتميز بها أفلام الحروب، مثلما ظهر خلال الفيديو الترويجى الخاص به التي طرحته الشركة المنتجة له على موقع يوتيوب.

وتدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.