بحضور رانيا يوسف.. اليوم العرض الخاص لـ"دماغ شيطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: تقيم اليوم في الثامنة مساء، شركة "فيلم أوف إيجيبت" المنتجة لفيلم "دماغ شيطان" العرض الخاص للفيلم بحضور أبطاله رانيا يوسف وباسم سمرة. ويُقام العرض في "إيجي سينما" بميراج مول التجمع الخامس. الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، وضيفي شرف مي فخري وأشرف طلبة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.

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