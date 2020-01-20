كريم عفيفي ينشر صورة جديدة من عيد ميلاد المنتج أحمد السبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من الفنانين، على مشاركة المنتج أحمد السبكي، السبت، الاحتفال بعيد ميلاده.

ونشر الفنان كريم عفيفي، صورة من عيد الميلاد، عبر حسابه في "انستجرام"، وعلق: "الناس الحلوة".

وظهر في الصورة كل من محمد سعد، ومحمد عبدالرحمن، وحمدي الميرغني، وهشام ماجد، والمنتج أحمد السبكي.

ويعرض للمنتج أحمد السبكي، حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "بنات ثانوي".​