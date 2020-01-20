حمدي الميرغني يعلن موعد عرض "ديدو".. والسبكي ينفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان حمدي الميرغني، طرح فيلم "ديدو" في دور العرض السينمائية، يوم الأربعاء المقبل.

ونشر الميرغني، بوستر الفيلم عبر حسابه في "انستجرام"، وعلق: "الإعلان التشويقي الأول لفيلم ديدو يعرض في السينمات من يوم الأربعاء المقبل.. دعواتكم".

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وتواصل "الخليج 365" مع المنتج أحمد السبكي، لسؤاله لكونه منتج العمل، وقال: "لأ، لسة لم يحدد موعد طرح الفيلم.. سيب اللي ينزل ينزل".

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وغيرهم، من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.​