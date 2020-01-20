بسبب صدام حسين.. إعلامية كويتية تهاجم بثينة الرئيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر" فيديو من برنامجها "كشف حساب"، تهاجم فيه الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، التي تعيش في الكويت.

وقالت العيدان لبثينة الرئيسي في الفيديو: "تنشرين صورة لصدام حسين، معقول خير الكويت ما كسر عينك".

Advertisements

ونشرت بثينة صورة لرئيس العراق الأسبق صدام حسين، عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بجوار صورة للراحل السلطان قابوس.