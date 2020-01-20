بعد تنحيهما عن مهامهما الملكية :الأمير هاري وميغان هدف لنتفليكس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 04:40 صباحاً - يسعى رئيس Netflix للحصول على صفقة كبيرة عبر التوقيع على عقد لغنتاج مسلسلات وبرامج تلفزيونية بمبلغ ضخم مع كل من الامير هاري Prince Harry وزوجته ميغان ماركل Meghan Markle .



ويعد Netflix عملاق البث العالمي مهتمًا بالعمل مع Prince Harry و Meghan Markle بعد انسحابهما من العائلة المالكة وتنحيهما عن مهامهما الملكية.

علماً أن نتفليكس حققت نجاحاً كبيراً في المسلسل الذي انتجته حول العائلة الملكة بعنوان The Crown

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وسيتوقف الزوجان عن أداء الواجبات الملكية من الربيع المقبل ، وسيخسران بالتالي القدرة على استخدام لقب صاحب السمو الملكي وسيدفعان الملايين لدافعي الضرائب مثلهم مثل أي مواطنين عاديين.



إلا ان من إيجابيات هذه الخطوة أن هاري وميغان سيتمتعان بحرية توقيع عقود مربحة ، وقد تكهن الخبراء بأن بإمكانهم قريبًا أن يسيروا على خطى أصدقائهم باراك وميشيل أوباما.



وسبق أن اتفت عائلة Obamas على صفقة إنتاج مع Netflix لإنشاء مشاريع تلفزيونية وأفلامية ، والآن قال تيد ساراندوس ، كبير مسؤولي المحتوى في Netflix ، إنه مهتم بالعمل مع الدوق والدوقة.







وقال متحدثًا في حدث في لوس أنجلوس: "من لن يكون مهتمًا؟ نعم بالتأكيد."



في أعقاب إعلان القرار الذي شكًل قنبلة داخل العائلة المالكة بالتنازل عن واجباتهم الملكية ، أفيد أن ميغان قد وقعت بالفعل صفقة صوتية مع ديزني مقابل تبرع لجمعية خيرية .



وفي الأسبوع الماضي ، ظهر شريط فيديو لهاري يسلط الضوء على مواهب زوجته لرئيس شركة ديزني روبرت إيغر خلال العرض الأول لفيلم The Lion King في تموز/يوليو.

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وقال: "هل تعلم أنها تقلّد أصواتًا مختلفة؟"



أجاب إيغر: "لم أكن أعلم ذلك" ، واستمر الدوق فيقول: "يبدو أنك فوجئت. إنها مهتمة حقًا"



ومن المرجح أن تتبع الممثلة السابقة في هوليوود خطى السيدات "أوباما" أو "كلينتون" في كتابة مذكرات أو حول موضوعات تحتمس لها مثل تمكين المرأة.



بالنسبة لهاري ، فقد تم التنبؤ بأن دائرة المحاضرات ستمنحه فرصة لتبادل تجربته في السفر حول العالم ، في حين أن وقته في الجيش يعني أنه ليس غريباً عن قيادة الآخرين.