صور .. دفتر عزاء والدة حسام داغر

حرص عدد كبير من نجوم الفن و الإعلام و الشخصيات العامة على حضور عزاء والدة حسام داغر، والمقام بمسجد الشرطة، في مدينة الشيخ زايد.

وكان من أبرز الحضور: الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان إيهاب فهمي، عضو بنقابة المهن التمثيلية، الفنان محمد عز، الفنان علي ربيع، والنجمة نرمين الفقي، والفنانة مروة عبد المنعم، والفنان أحمد

فتحي، والفنانة منال سلامة، والفنان فراس سعيد، الفنانة شيماء سيف، والفنان رامي وحيد، والفنان حمزة العيلي، والفنان محمد شاهين، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد التهامي، والفنان محسن منصور، والفنان محمد أسامة، والفنان الشعبي طارق شريف.

يذكر أن والدة الفنان حسام داغر، توفيت يوم

السبت الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة.

جدير بالذكر أن تم تشييع أمس جنازة والدة الفنان حسام داغر إلي مثواها الأخير من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور لأداء صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنان حسام داغر، كان من بين هؤلاء الحاضرين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان أوس أوس، والفنان حمزة العيلي.

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