كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "The Marvelous Mrs. Maisel" يفوز بجائزة أفضل "كاست" بمسلسل كوميدي في حفل "ساج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel جائزة أفضل فريق تمثيل بمسلسل كوميدي من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.



وكان مرشحًا للفئة نفسها كل من مسلسل، Barry ومسلسل Fleabag ومسلسل The Kominsky Method ومسلسل The Marvelous Mrs. Maisel ومسلسل Schitt's Creek.



واحتضنت قاعة Shrine Auditorium فعاليات الدورة رقم 26 من حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الشهيرة باسم SAG AWARDS.

وعلى طريقة حفل جوائز الأوسكار قررت اللجنة المنظمة لحفل جوائز "ساج"، إقامة فعاليات هذه الدورة الجديدة من المهرجان بمدون مقدم رسمي أو مضيف.

