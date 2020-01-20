تراند اليوم : بعد شائعة خطوبتها.. منة عرفة تريند السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة منة عرفة، محرك بحث “جوجل” بعد انتشار أنباء عن خطوبتها من اليوتيوبر علي غزلان أمس، السبت، لتصبح مطلوبة من قبل جمهورها لليوم الثالث.

وأثارت الفنانة بدرية طلبة جدلا واسعا، بعد أن علقت على الصورة التى نشرها غزلان مع منة عرفة والتى كانت حديث السوشيال ميديا منذ يوم الجمعة الماضي.

وجاء تعليق بدرية طلبة على الصورة ليكشف حقيقة ارتباط منة عرفة وعلى غزلان، حيث باركت لهما على الخطوبة قائلة: “مبروك”.

وجاء هذا التعليق بعد حالة من الجدل الواسع الذى انتشر بين متابعي منة عرفة، حيث خرجت عديد من التساؤلات حول علاقتها بـ علي غزلان.