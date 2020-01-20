شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: تزوجت ثلاث مرات.. وهذه مواصفات فتى أحلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا يوسف إنها قد سبق لها الزواج ثلاث مرات، وأنها فى زواجها الثانى كان زوجها أصغر منها بحوالى 4 سنوات، وهذا الأمر سبب لها الكثير من المتاعب، وأنها قد تم استغلال حبها ومشاعرها أسوء استغلال، وأنها لن تقبل أن يتم ذلك مرة أخرى، وأكدت أنها غلطة وعمرها ما هتتكرر.

كما كشفت الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها فى برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى عن المواصفات التى تحب أن تجدها فى الشخص الذى ستربط به عدة مواصفات لابد من توافرها فى هذا الشخص، ومن بين المواصفات المطلوبة والتى تحب أن تكون متوفرة فى فتى أحلامها، وفى مقدمتها أن يكون كريما فى أخلاقه وابن ناس ومعاملته تكون جيدة، بالإضافة إلى أنه لابد من يكون حليم وصبور، والحكمة صفة مهمة لابد أيضا من توافرها.

من جانب آخر، قالت النجمة رانيا يوسف، إن مسلسل "الأنسة فرح" يتناول قضية نسائية تتمثل فى تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حامل" وهى عذراء.

ووجهت الإعلامية لميس الحديدى سؤال ماذا لو حصل مع بناتك هتعملى أيه؟ .. وترد رانيا: "لقدر الله وارد أنها تحصل.. هعمل زى ما دلال عملت بالظبط.. وبالنسبالى بحب الأطفال معنديش مشكلة.. ونفسى أفتح حضانة".