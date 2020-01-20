سيلين ديون تودع والدتها الراحلة في حفلتها بميامي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة والمطربة الكندية سيلين ديون، اصطحاب والدتها الراحلة في حفلتها الغنائية التي أقيمت يوم السبت 18 يناير 2020، في مدينة ميامي الأمريكية، على طريقتها الخاصة، وتوديعها بطريقة مختلفة، حيث حرصت على عرض صورها على خلفية المسرح الذي كانت تغني عليه، كما غنت بعض أغانيها الشهيرة لتلك اللحظة.

النجمة العالمية البالغة من العمر 52 عاماً، نشرت أيضا مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهرت والدتها في الخلفية، وسط ترديد خافت من الجمهور الذي حرص على مشاركتها اللحظة العاطفية في توديع والدتها.

وكانت سيلين ديون، قد أعلنت مؤخرا، عن وفاة والدتها ” تيريز ديون”، عن عمر يناهز الـ 92 عاماً، بعد فترة صراع طويلة مع المرض، وسط أبنائها وعدد من أصدقائها، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي منذ قليل، من الذكريات بصحبة والدتها “تيريز”، وأشقائها، ووجهت رسالة وداع مؤثره، لها، وكتبت “مامان، نحن نحبك كثيراً، سأكرس عرض الليلة لكي، وسأغني لك من كل قلبي”.

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كما قررت النجمة العالمية استكمال جولتها الفنية Courage World واحياء حفلها في مدينة ميامي الأمريكية، واستكمال عروضها القادمة التي تم تحديدها.

وتأتي وفاة والدة النجمة العالمية، بعد يومين فقط من الذكري الرابعة لوفاة زوجها، رينيه أنجيليل، الذي توفي عام 2016، مما يمثل وقتاً عصيباً للمطربة العالمية.

والجدير بالذكر أن والدة سيلين ديون، قد اسهمت بشكل كبير في مسيرتها الفنية، فكانت تضع بعض اللمسات في كتابة الأغاني الخاصة بها، في بداية مشوارها الفني، ومن ثم مع زوجها الراحل، وكانت تمتلك مؤسسة “مامون ديون” منذ عام 2006 لمساعدة الاطفال المحرومين.