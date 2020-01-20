أهل الفن يحتفلون بعيد ميلاد المنتج أحمد السبكي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل المنتج المصري أحمد السبكي بعيد ميلاده في منزله، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور كل من الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتهما الفنانة دلال عبد العزيز.

كما جضر الفنان محمد سعد، وكريم ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود الليثي، وكريم عفيفي، ومحمد عبد الرحمن، وحمدي الميرغني، وغيرهم.

حمدي الميرغني نشر صورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه تهنئة لأحمد السبكي بقوله: “كل سنة وأنت طيب يا حاج أحمد السبكي.. دايماً مجمعنا على خير”.

وكان أحمد السبكي قد احتفل مؤخرا بالعرض الخاص لفيلم “بنات ثانوي”، بحضور أبطاله والعديد من نجوم المجتمع والمشاهير، وذلك داخل أحد المولات الضخمه بـ ٦ أكتوبر.

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وحضر من أبطال العمل جميله عوض، ومحمد الشرنوبي، و هنادي مهنا، و هدى المفتي، ومايان السيد، ومحمد مهران، ومي الغيطي، و تامر هشام، و المنتج احمد السبكي و نجله محمد احمد السبكي و ومدير الشركه احمد عاطف السيناريست ايمن سلامه والمخرج محمود كامل وقام بتنظيمه مصطفي مرتضي وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير .

وحضر من نجوم الفن لتهنئتهم كل من مني زكي، والمنتج محمد حفظي، ونضال الشافعي، و رامي وحيد، وسوزان نجم الدين، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، و خالد أنور، و الإعلامية سهير شلبي، وغيرهم.

وظهر التنظيم في شكل مبهر واستمر الحفل حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ويشارك في بطولة فيلم “بنات ثانوى”، جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

وتدور أحداث فيلم “بنات ثانوى”، حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.