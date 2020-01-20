أحمد السقا يهنئ زوجته بتكريمها برسالة رومانسية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري أحمد السقا رسالة تهنئة رومانسية لزوجته الإعلامية مها الصغير، بعد حصولها على أول جائزة في مشوارها الإعلامي من مؤتمر التميز والجودة.

السقا نشر صورة تجمه بزوجته من المؤتمر، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئها بقوله: ” مبروك لأحلى ست في العالم ربنا يخليكي ليا”.

وكانت إدارة مؤتمر التميز والجودة قد كرّمت الفنان المصري أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، بالإضافة لعدد من نجوم الفن.

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السقا أهدى تكريمه إلى زوجته مها الصغير، قائلا إنه يعتبرها بمثابة الداعم والسند له في حياته والتى تشاركه في التكريم أيضا كإعلامية متميزة.

وكان من أبرز المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة أيضا: الموسيقار العالمي عمر خيرت، والفنانة منى عبدالغني، والفنانة السورية نسرين طافش، والإعلامي عمرو الليثي، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتور محمود ماجد قطب حاصل علي الدكتوراه في العلوم الصيدلانية وعضو لجنه المؤتمر، ووكيل مجلس النواب الدكتور السيد الشريف، والدكتورة أنيسة حسونة.

كما تم تكريم الشيخة والدكتورة هند القاسمي، والنائب مجدي مليك، وعميد لاعبي العالم الكابتن أحمد حسن، ودكتور محمد محمود لاشين استشاري جراحة العيون بكلية الطب واستشاري الشبكية وتصحيح الابصار وتلوين العين، ودكتور محمد عماد استشاري جراحات التجميل.

وقال الدكتور مرسال إبراهيم، رئيس المؤتمر، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز، ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل، وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة، والوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.