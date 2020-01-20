تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي بعد دخولها العناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقلت الفنانة المصرية نادية لطفي للعناية المركزة مؤخرا، بعدما تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير.

وفي تطور جيد لحالة الفنانة نادية لطفي، فقد استقرت حالتها بشكل كبير، وهو ما جعل الأطباء يسمحون لها بالعودة إلى غرفتها العادية.

وكانت الفنانة المصرية قد أصيبت مؤخرا بنزلة شعابية حادة، أدت إلى ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، فتدهورت حالتها ونقلت إلى غرفة العناية المركزة.

نقيب الممثلين أشرف زكي طمأن الجمهور على حالة نادية لطفي، بقوله: “الحمد لله تم استقرار حالتها وأطمأن محبيها في كل الوطن العربي وأطالبه بالدعاء لها بالشفاء التام والعاجل ولكن حالتها حاليا استقرت تماما”.

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وكانت قد انتشرت الكثير من الأنباء مؤخرا حول وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي، ورد مجلس نقابة المهن التمثيلية على هذه الأنباء، مؤكدا أن كل ما تردد عن وفاة نادية لطفي مجرد شائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة.

كما نفى الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، شائعات وفاة الفنانة الكبيرة، في تصريحات صحفية، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة، واستنكر ما يقوم به مروجو هذه النوعية من الشائعات.

وكانت الفنانة المصرية نادية لطفي قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها مع عدد من الفنانين، كما ذهبت إليها الفنانة إلهام شاهين لتحتفل معها، وعبرت عن سعادتها الشديدة للاحتفال معها بعيد ميلادها في نفس اليوم.

وتتواجد الفنانة نادية لطفي في مستشفى المعادي العسكري، حيث تعرضت لأزمة صحية منذ فترة طويلة، وتتواجد بالمستشفى باستمرار لمتابعة حالتها أولا بأول.