بعد طلاقها.. ماذا قالت أصالة عن إمكانية تصالحها مع أنغام؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت خلافات كثيرة بين الفنانة السورية أصالة والفنانة أنغم منذ عدة شهور، وذلك بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، والذي كان متزوجا أصالة وقتها.

وبعد طلاق أصالة من طارق العريان، تكهن البعض بقرب المصالحة بين أصالة وأنغام، خاصة أن أصالة اتخذت موقفا ضد أنغام لمساندة زوجها وقتها طارق العريان وابنة شقيقته.

وبسؤال أصالة عن ذلك الأمر، قالت، في تصريحات لبرنامج The Insider: “ما عندي مشاكل مع حدا أنا مش فاضية أنا إنسانة مشغولة.. مشغولة بين شغلي وأولادي وأصدقائي ما عندي وقت”.

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وكانت الفنانة السورية أصالة قد قالت، في تصريحات سابقة، إنه كان يربطها بأنغام علاقة قوية جدا وصلت لحد الأخوة، إلا أن أنغام قابلت هذه العلاقة بتصرفات أزعجتها، لافتة إلى أنها مع الوقت اكتشفت أن السبب يكمن باندفاعها القوي تجاه أصدقائها.

أصالة شددت على أنها لم تكن تعلم شيئا عن زواج أنغام من أحمد إبراهيم، وأنها تأثرت وحزنت بشدة بعد إعلان الخبر، لافتة إلى أنها لم تعاتب أو تلوم أنغام، حيث أنها لا تحب العتاب بجميع أشكاله، لكنها قامت بحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة كدت أنها أحست بالغدر من أنغام، مشددة على أن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، وأنه في حالة اعتذار أنغام فهي لن تقبل اعتذارها أيضا، حيث قالت: “أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، فهو لا يعني شيء في وجود أطفال وبيت قائم”، واختتمت كلامها عن أنغام، بقولها: “لو استقللت طائرة على متنها مليار شخص لن تكون أنغام بينهم”.