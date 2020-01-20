أنغام تحتفل بعيد ميلادها في السعودية بحضور نجوم الفن.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلادها، خلال تواجدها في السعودية، بحضور عدد كبير من أصدقائها من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور السيناريست تامر حبيب، والفنان محمد حماقي، والفنانة لطيفة، والفنانة إلهام شاهين، وظهرت أنغام في مقطع فيديو من الاحتفال وهي تغني معهم أغنية “انزل يا جميل في الساحة”، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

والفنانة المصرية أنغام تحتفل هذا العام بعامها الـ 48، حيث أنها من مواليد 19 يناير عام 1972.

وتتواجد الفنانة المصرية أنغام في السعودية، حيث أحيت حفلا غنائيا كبيرا في القصيم ، وسط حضور جماهيري كبير.

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الفنانة المصرية تألقت في الحفل بفستان أسود شديد الأناقة مطرز بالذهبي، فوقه “كاب” مخملي بنفس اللون، منحها إطلالة ملكية، والفستان من تصميم هونايدا.

أنغام تركت شعرها منسدلا بأنامل مصففة الشعر حنان أشرف، وتزينت بمكياج هادئ بلمسات الماكيير محمد حداد، وأشعلت الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وكانت قد انطلقت، يوم الأربعاء، 15 يناير، على مسرح مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة سلسلة حفلات “ليالي القصيم”، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، وذلك بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الغناء العربي.

وأحيا أولى الحفلات الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً من متذوقي الفن والطرب. وتحيي الفنانة أنغام حفلا يوم الجمعة 17 يناير، برفقة الفنان خالد عبد الرحمن في منطقة القصيم.