سميرة سعيد تحيي حفل غنائي كبير بمشاركة نجوم The Voice.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المغربية سميرة سعيد حفل ختام جولة برنامج «ذا فويس تور» في الوطن العربي، في سيتي ووك بدبي، بمشاركة نجوم الموسم الخامس من برنامج The Voice الذين تأهلوا للنهائيات.

فقد شارك سميرة الحفل كل من: مهدي عياشي، إيمان عبدالغني، فهد مفتخر، رضوان الأسمر، إبراهيم مشولي، سندي لطي، ميشيل شلهوب، يمان الحاج، رباب ناجد.

بدأت الفنانة سندي لطي الحفل بأغنية “نسم علينا الهوا” لفيروز، ثم قدم إبراهيم مشولي أغنية “مهم جداً” لحسين الجسمي، وقدم رضوان الأسمر مجموعة من الأغاني الإماراتية منها: “والله ما يسوى و القوس قوسك”، وقدمت إيمان عبدالغني أغنية “سيدي وصالك” و”سهر الليالي”، وأبدع ميشيل شلهوب بغناء تراث لبنان على أنغام أغنية “عندك بحرية”، ثم قدم المشاركون أغنية جماعية بعنوان “حب الأيام” وسط تصفيق وحماسة الجمهور.

ثم صعدت سميرة سعيد على المسرح، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها، منها: «هوا هوا»، و«يا لطيف» و«سوبر مان» و«عالبال»، و«بالسلامة»، و«مازال»، و«عايزة أعيش»، و«أيام حياتي» مع فريق ذا فويس، كما ودعت الفنانة المغربية جمهورها بمرافقة نجوم ذا فويس على أنغام أغنية «سوبر مان».

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وكانت الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة قد تشاركا مؤخرا في حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25 في السيتي ووك دبي، ضمن جولة برنامج «ذا فويس تور».

وشارك راغب وأحلام الغناء نجوم مرحلة النهائيات من برنامج The Voice في موسمه الخامس، وهم الفائز باللقب مهدي عياشي، وإيمان عبدالغني، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر، وإبراهيم مشولى، وسندي لطي، وميشيل شلهوب، ويمان الحاج، ورباب ناجد.

وقد افتتح الحفل نجوم The Voice، والذين قدموا مجموعة أغاني أشعلت حماس الجمهور بشكل كبير، وعند تمام الساعة التاسعة مساءً، اعتلى المسرح الفنان اللبناني راغب علامة على أنغام أغنية “قلبي عشقها” و”سر حبي”.

راغب شارك الغناء مع مواهب فريقه خاصة الفائز بالقب مهدي عياشي، وبعد أن أنهى وصلته الغنائية، قام راغب بتقديم الفنانة أحلام الى الجمهور، وتغزل بأناقتها وجمالها.

الفنان الإماراتية أشعلت الحفل بباقة من أجمل أغانيها، منها: “تدري ليش أزعل عليك”، و”يا دار”، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.