بعد إنفصالها عن الملياردير العربي.. ريهانا تظهر برفقة مطرب راب.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشر موقع فني عالمي مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية ريهانا برفقة مغني الراب الأمريكي A$AP Rocky وهما يتنزهان في مدينة الألعاب بنيويورك، وذلك في أول ظهور لهما بعد انفصالها عن الثري العربي حسن جميل.

النجمة العالمية ريهانا التي تبغ من العمر 31 عامًا، بدت وهي تضحك وتلعب دون وجود أي ملامح تأثر على حالتها النفسية، بعد إنفصالها عن حبيبها السعودي.

وكانت ريهانا، قد أعربت في حوارتها الصحفية عن حبها لحسن جميل ورغبتها في تحقيق الأمومة إلا أنها لم تتحدث عن خطط حول الزواج، حيث كانت علاقة ريهانا و حسن جميل بدأت في ٢٠١٧.

وعلى جانب أخر، كشف موقع فني عالمي، مؤخرا، أن شركة أمازون اشترت حقوق الملكية الحصرية لفيلم النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ريهانا الوثائقي، بمبلغ هائل يساوي 25 مليون دولار، حيث يتناول الفيلم مختلف مراحل حياتها، كما من المتوقع الكشف عن الكثير من التفاصيل التي لم نعرفها من قبل.

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وجاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط من شراء خدمة ”أبل تي في“، حقوق الملكية لفيلم وثائقي أيضًا عن النجم الشابة ”بيلي إيليش“، مقابل نفس المبلغ 25 مليون دولار.

وحتى الآن لم يتم اختيار اسم لفيلم ريهانا، إلا أن التقارير كشفت أن الفيلم سيكون من توقيع المنتج والمخرج الأمريكي بيتر بيرج، والذي ذُكر أنه أمضى سنوات في العمل على هذا الفيلم، والذي استغرق إعداده أكثر من 1200 ساعة.

ومن الملاحظ أن الفيلم الوثائقي هو المشروع الأول الذي يجمع بين ريهانا وبيتر، حيث سبق وتعاونا في فيلم ”باتل شيب“ الذي شاركت فيه ريهانا في عام 2012، وكان من إخراج بيتر.

وكانت ريهانا قد سبق وتعاونت مع أمازون، وخاصة خدمة أمازون برايم، حيث شاركت الممثل الأمريكي ”دونالد جلوفر“ في فيلم ”جوافا آيلاند“، وهو فيلم موسيقي من إنتاج شركة استوديوهات أمازون.