نيكول كيدمان تخطف الأنظار في حفل Annual Producers Guild .. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، أن تخطف الأنظار خلال حضورها حفل توزيع جوائز Annual Producers Guild في دورته الـ31، الذي أقيم يوم السبت 18 يناير 2020، في هوليوود الأمريكية.

النجمة العالمية التي تبلغ من العمر 52 عامًا، ظهرت بفستان أبيض طويل مكشوف من الاكتاف، تصل تكلفته 6300 دولار أسترالي.

وكان آخر أعمال نيكول كيدمان فيلم Bombshell، وتدور أحداث الفيلم حول مدير ومؤسس قناة “فوكس نيوز” روجر آيلز الذي اتهم بقضايا تحرش رفعتها مذيعات ضده، وشارك في بطولة الفيلم بجانب تشارليز ثيرون كل من نيكول كيدمان ،مارجوت روبي ، كيت ماكننون جون ليثجو، اليس ايفي ومن إخراج جاي روش.

وعلى جانب أخر، ظهرت النجمة العالمية نيكول كيدمان، مؤخرا، بإطلالة حمراء أنيقة مرصعة بالورود، في حفل جوائز موسيقى الكانتري الأمريكية، في دورته رقم 52 لعام 2019 الجاري بحضور كوكبة من نجوم ونجمات هذه الفئة من الموسيقى الأمريكية.

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جريدة الديلي ميل، نشرت لقطات لنيكول من حضورها للسجادة الحمراء برفقة زوجها مغني الكانتري الأسترالي كيث أوربان، بالحفل الذي احتضنت فعالياته ساحة بريدجستون بمدينة ناشفيل التابعة لولاية تينسي الأمريكية.

وشارك في تقديم الحفل كل من نجمة موسيقى الكانتري الشهيرة دوللي بارتون، ومعها كيري أندروود وريبا ماكنتاير.

وفي الوقت الحالي تترقب النجمة نيكول كيدمان طرح فيلمها الجديد Bombshell الذي تشارك في بطولته النجمة تشارليز ثيرون والنجمة ماركو روبي.

ويعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.