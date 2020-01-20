الضرائب تتراكم على جاستن بيبر

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بدأ عام 2020 بنشاط فنى مذهل للنجم والمطرب الكندي جاستن بيبر، حيث أطلق النجم الشهير كليب أغنيته الجديدة “Yummy”، ثم إعلانه أنه سيقوم بعمل جولة غنائية ضخمة، تبدأ فى مايو المقبل 2020 وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

وكشف النجم العالمي أنه سيقدم عملا وثائقيا سيستعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية وسبب اكتئابه، ومن المقرر أن يعرض العمل على موقع الفيديوهات يوتيوب يوم 27 يناير الحالى، والعمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبى ومعجبى جاستين بيبر حول العالم، وبالرغم من كل ذلك النشاط والحماس من قبل بيبر، إلا أن هناك عقبة جديدة فى حياة النجم الشهير.

وكان موقع فني عالمي قد كشف أن جاستن بيبر الذى يبلغ من العمر (25 عاما) لم يدفع الضرائب، وهو الخبر الذى تداولته عدد كبير من المواقع الفنية، ومن أبرزها “The Blast” والذى أكد أنه لن يدفع المغنى الشهير الضرائب المتأخرة الخاصة بعامى 2012 و2016.

وتتوافق هذه الفترات مع الجولتين الغنائيتين ” Believe Tour” فى عام 2012 و“Purpose World Tour ” فى عام 2016، لذلك تطالب ولاية كاليفورنيا منه بمبلغ 3،711.93 دولار ولآن بيبر يمتلك ثروة ضخمة فبالضرورة أن تكون إجراءات دفعة للضرائب سريعة وسهلة.

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وعلى جانب أخر، كشف النجم والمطرب الكندي الشهير جاستن بيبر، فى فيلمه الوثائقى الجديد عن الاعتقاد الخاطئ من محبيه ومعجبيه حول حالة الاكتئاب التى عاشها على مدار الفترة الماضية، وأنه كان مجرد اكتئاب فقط، دون أن يعرفوا الحقيقة كاملة.

النجم العالمي، أكد أن حالته النفسية السيئة كانت نتيجة إصابته بـ“Lyme disease”، وهو مرض معدى بكتيرى ينتشر عن طريق القراد، إضافة إلى إصابته بمرض آخر بسبب فيروس إبشتاين بار، والذى أوضح أن هذا المرض يؤثر بشكل مباشر على الجلد والمخ.

وأكد جاستن عبر صفحته علي موقع تبادل الصور إنستجرام أنه قد مر عامان تقريبا على إصابته بالمرض، وحصل بيبر على العلاج المناسب الذى سيساعد فى القضاء على هذا المرض، ويؤكد: سأعود أفضل من أى وقت مضى.

ووفقا لموقع cnn فانه يتم تشخيص 300000 أمريكى تقريبا بـ Lyme disease كل عام، و ذلك وفقا لـthe Centers for Disease Control and Prevention الذى أكد أن بدون علاج يمكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبى مما يؤدى إلى آلام المفاصل والتورم.