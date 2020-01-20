أحمد العوضي يعلق على مواصفات فتاة أحلامه.. هل قصد ياسمين عبد العزيز؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان المصري أحمد العوضي، عن صمته بشأن الأنباء التي ترددت خلال اليومين الماضيين عن وجود علاقة عاطفية تربطه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث أطلق تعليقا زاد من الجدل المثار حولهما.

وقال العوضي في تصريحات صحفية: "لن أؤكد أو أنفي هذا الموضوع، وأتمنى ألا يتحدث أحد بلساني أو تنشر تصريحات لم أقلها".

وعن مواصفات فتاة أحلامه، قال الفنان الشاب: "أحب الملامح الشرقية العربية والبشرة الخمرية، ولا أميل إلى الجمال الأجنبي مثل الشعر الأشقر والعيون الملونة".

وتابع: "أتمنى الارتباط ببنت بلد تتسم بالطيبة والجدعنة، هذه مواصفات الفتاة التي أحلم بها بالإضافة لأشياء أخرى كثيرة".

اللافت في تصريحات العوضي، أن مواصفات فتاة أحلامه جاءت مطابقة تماما لمواصفات ياسمين عبد العزيز بحسب المتابعين، في الوقت الذي كانت قد كشفت الأخيرة عن مواصفات فتى أحلامها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وجاءت أيضا مطابقة لمواصفات أحمد العوضي.

يأتي هذا في الوقت الذي أجاب وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين، عن تساؤلات بعض الصحفيين عن الأمر نفسه، قائلا: "لا تعليق ولا أهتم! وكفاية اتصالات من الإخوة الصحفيين وشكرا".

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واحتفلت ياسمين عبد العزيز، الجمعة الماضية بعيد ميلادها الـ40 في حضور كوكبة من نجوم الفن، في أحد الأماكن العامة، إلا أن أكثر ما لفت انتباه المتابعين، تلك الصور التي جمعت ياسمين بزميلها وصديقها أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، ظهرت فيه وهي تغني وبجوارها مباشرة العوضي، وبدت في قمة سعادتها، وشعر البعض بأن هناك ألفة وعلاقة خاصة تجمع بينهما.

كما نشرت مجموعة من الصور ظهرت فيها بصحبة عدد من الفنانين، كان من بينهم أحمد العوضي، في حين قام الأخير بنشر أكثر من صورة له مع ياسمين، من بينها صورة جمعتهما معا فقط.

وانهالت تعليقات المتابعين على الصور التي نشرها أحمد العوضي، حيث حملت في معظمها التهاني والمباركات، رغم عدم وجود أي شيء معلن من جانبهما، كما أنه وياسمين لم ينفيا وجود علاقة عاطفية تجمع بينهما حاليا، رغم كثرة الأقاويل التي تشير إلى اقتراب الثنائي من إعلان ارتباطهما.