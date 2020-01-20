جون ليجند يستعد لحفله الثالث في "مهرجان دبي للتسوق"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تشهد مدينة دبي حفلات موسيقية يحييها كبار النجوم في كوكاكولا أرينا ضمن الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق، حيث يحيي الفنانان راشد الماجد وماجد المهندس حفلاً غنائياً يوم الخميس 30 يناير، فيما يُطل الفنان العالمي جون ليجند على جمهوره في حفلٍ غنائي يوم الجمعة 31 يناير. حيث تبدأ أسعار تذاكر الدرجة الفضية من 195 درهماً لكل حفل، ويمكن الحصول على التذاكر عبر تطبيق جدول فعّاليات دبي وموقع كوكاكولا أرينا www.coca-cola-arena.com.

وفيما سيغنّي "المهندس" مجموعة من أعماله الشهيرة، سيقدّم "الماجد" أغنية "دبي كوكب آخر" التي أطلقها مؤخراً خصيصاً للاحتفال بالدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، ليتابع مع باقة من أغنياته الجديدة والقديمة التي قدمها خلال مسيرته التي تتضمن 40 ألبوماً.

ليجتد

أما حفل "ليجند" فسيكون المشاركة الثالثة له ضمن الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق. علماً أنه يُعتبَر واحداً من الـ15 فنان الذين حصدوا جائزة "إيمي" و"غرامي" و"أوسكار" و"توني".

ويتميز هذا النجم بشخصيته الجذّابة وأغانيه التي أطربت عشّاق الموسيقى حول العالم من خلال حفلاته والألبومات الستة التي أطلقها خلال مسيرته التي تمتد لأكثر من عشرة سنوات. علماً أن أغنياته لاقت تفاعلاً واسعاً، ومنها "أورديناري بيبول" و"يوزد تو لوڤ يو" و"أول أوف مي" التي تربعت على قائمة "بيلبورد هوت 100".

يُذكر أنه تعاون مع عدد من النجوم مثل "كانييه ويست" و"أليشيا كيز" و"جي-زي" و"لورين هيل". وفاز بجائزة الأوسكار في العام 2015 لأفضل أغنية أصلية، وجائزة "غولدن غلوب" للمشاركة في كتابة أغنية "غلوري" من فيلم "سيلما"