شكرا لقرائتكم خبر عن مروة نصر تراهن على ألبومها "حلوة السهرة" وتؤكد: يضم مفاجآت فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع المطربة مروة نصر اللمسات النهائية على ألبومها الجديد "حلوة السهرة" المقرر طرحه قريبا ويشمل 10 أغانى وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين ويحتوى على أغانى متنوعة تقدمها مروة بشكل جديد ومختلف على جمهورها وتراهن عليه بقوة خلال مشوارها الغنائى ويحمل عددا من المفاجآت كما أكدت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .





وطرحت مروة نصر مؤخرا أغنية "حب قديم" ، والأغنية من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبى وتوزيع نادر حمدي وحققت نجاح كبير .



المطربة مروة نصر

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يذكر أن بداية مروة نصر جاءت عبر مشاركتها في النسخة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" وقدمت العديد من الأغنيات المنفردة والألبومات الغنائية التي حققت في فترة الماضية.

وشاركت مروة نصر مؤخرا فى فيلم "نورت مصر" بأغنية "أيامنا" وتعتبر هذه هى المرة الثانية التى تغنى فيها مروة أغنية دعائية لفيلم فقد سبقتها بأغنية لفيلم "نص جوازة".

وكانت مروة نصر قد عبرت عن سعادتها فى هذه التجربة والتى تراها سوقا ومجالا جديدا تشارك به، لذلك هى تجتهد لكى تستطيع أن تحقق نجاحا، حتى أنها تسأل عن قصة العمل والإطار العام لكى تستطيع أن تصل فكرة ومضمون الفيلم من خلال كلمات وألحان الأغنية لكى تصل الرسالة الحقيقية منها، وأكدت أنها محظوظة لأن الفيلمين اللذين غنت لهما مختلفان بشكل كبير.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، وينتقد بعض المواقف التى تحدث فى حياتنا اليومية، وحل هذه المشكلات بطريقة لايت كوميدى من خلال الأحداث، ويشارك فيه هشام إسماعيل، مريم السكرى، تأليف وليد يوسف، وإخراج شادى على .