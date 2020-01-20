شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون لوالده الراحل: من الصعب التعبير عن مدى امتنانى لحبك ودعمك لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الكلمات المؤثرة التى حرص دوين جونسون "ذا روك"، توجيهها لوالده الراحل، المصارع الشهير روكى جونسون، الذي توفى صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 75 عاماً، إلا أنه ظهر اليوم متحدثا عن والده خلال مقطع فيديو 7 دقائق.

وقال جونسون لوالده "من الصعب التعبير عن مدى امتنانى العميق لكل ولحبك مانا ودعمك".

وودع ذا روك والده برسالة مؤثرة، وكتب قائلاً: "أحبك، لقد كسرت كل قيود اللون، وأصبحت أسطورة في طريقك، كنت الولد الذي يجلس على المقاعد لمشاهدة بطلي المفضل، الولد الذي تربي على أن يفخر بوالده وبثقافته، الولد الذي تربي على الحب، والعمل المكثف، حولت محبتي لاحترام، وحولت تعاطفي لامتنان، ممتن للغاية على كل الدروس القيمة، أتمنى لو أقول لك كلمة أخيرة وهي أحبك، ولكن رحلت بدون سابق إنذار، أريدك أن ترتاح، أحبك وسأكون دائما ابنك الفخور والممتن لك".

وأعلن اتحاد المصارعة WWE رسمياً وفاة روكي من خلال بيان صحفي لها، حيث أشارت فيه إلى أن روكي جونسون توفي عن عمر يناهز 75 عاما، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وحقق روكي جونسون نجاحا كبيرا بعدما تعاون مع توني أطلس، وأصبحا سويا أول أبطال فرق العالم من أصل إفريقي في تاريخ WWE، وتقاعد روكي جونسون واعتزل المصارعة عام 1991، وتبعه في مشواره الرياضي نجله دوين، والذي حقق نجاحا كبيرا قبل أن يوجه انتباهه إلى هوليوود.