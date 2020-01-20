شكرا لقرائتكم خبر عن زينة منصور: لا أقصد الإغراء فى أدوارى.. والمخرجين شايفنى كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة زينة منصور، إنه يتبقى لها 3 أيام وتنتهى من تصوير دورها فى مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب والذى يعرض حاليا قناة CBC، بداية من الرابع من يناير الجارى .



زينة منصور

وأضافت زينة منصور فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنها لا تقصد الإغراء فى الأدوار التى تقدمها، ولكن المخرجين دائما يختارونها لأداء شخصية الفتاة بنت البلد، وعلقت: "مضطرة أقبل دلوقتى بغرض المشاركة والانتشار".

وأكدت أنها تقرأ عددا من السيناريوهات للدراما والسينما وتبحث عن الخروج من أدوار الإغراء فى الأعمال المقبلة، لافتة إلى أنها سعيدة بردود الأفعال حول دورها فى الأخ الكبير، إذ حقق أحد مشاهدها مليون و100 ألف مشاهدة ، كما قالت إنها تتابع ردود الأفعال حول دورها ضمن أحداث فيلم "يوم وليلة" أمام خالد النبوى ودرة.

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وتلعب زينة منصور ضمن أحداث البيت الكبير شخصية سوما وهى ست بنت بلد وجدعة وشخصية تختلف قليلا عن الأدوار التى قدمتها من قبل.

وتدور أحداث مسلسل "الأخ الكبير"، أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

والأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين.