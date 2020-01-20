شكرا لقرائتكم خبر عن ستات وبس.. أصالة وفيفى عبده وسمية الخشاب فى سهرة فنية خاصة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سهرة فنية خاصة، اجتمع كل من النجمات أصالة وفيفى عبده وسمية الخشاب والفنانة الكبيرة رجاء الجداوى والإعلامية بوسى شلبى، حيث أظهرن حفاوة فى استقبال النجمة أصالة.

الإعلامية بوسى شلبى، نشرت مجموعة من الفيديوهات والصور، عبر ستورى انستجرام الخاص بها، حيث ظهرت النجمة فيفى عبده، وهى ترحب بأصالة فى أحد الفيديوهات حيث قالت لها "أصالة ديه منورة وزي القمر بسم الله ماشاء الله عليها .. من الأيام اللى انا مبسوطة بيها أوى.. وكمان معانا سمية ورجاء".





أصالة وفيفى عبده وبوسى شلبي

والتقط النجمات العديد من الصور التذكارية، لا سيما أصالة، والتى حرصت على أن تكون موجودة فى جميع الصور والفيديوهات.

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أصالة وفيفى عبده ورجاء الجداوى وسمية الخشاب



رجاء الجداوى وفيفى عبده وسمية الخشاب

اصالة تحيى حفلا غنائيا بصحبة المطرب السعودى ماجد المهندس ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" بدولة الكويت" يوم الجمعة الموافق 7 من شهر فبراير المقبل، وتقدم أصالة خلال الحفل مجموعة كبير من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى بالإضافة الى كليب أغنيتها الجديدة "شامخ"، التى حققت عددا كبيرا من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من تأليف بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.

وكانت المطربة السورية أصالة نصرى، أحيت يوم الخميس الماضى، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدين القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالى القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية.