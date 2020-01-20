شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وسمية الخشاب وصابرين فى عزاء ماجدة الصباحي.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنانة غادة نافع فى وفاة والدتها ماجدة الصباحي بمسجد عمر مكرم، التى وافتها المنية يوم الخميس الماضى عن عمر يناهز 89 عاما أثناء تواجدها بمنزلها، منهم يسرا، لبنى عبد العزيز، رجاء الجداوي، فيفى عبده، دلال عبد العزيز، سمية الخشاب، صابرين، عزت العلايلي، منال سلامة، سيف عبد الرحمن، الاعلامية بوسي شلبي.

وحضر أيضا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلهام شاهين، ليلى علوى، شهيرة، نرمين الفقي، دنيا عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، الإعلامي وائل الإبراشي، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء، منهم الفنان محمود قابيل، الإعلامي عمرو الليثي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المنتج محسن علم الدين. وانهارت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي من البكاء، أثناء رؤية صورة والدتها فى عزائها المقام بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وشيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي يوم الجمعة الماضى من مسجد مصطفى محمود ملفوفا بعلم مصر ودفنها بمقابر العائلة في منطقة الواحات ليوارى الثرى بصحبة غادة نافع والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة دلال عبد العزيز وبعض الأصدقاء والأقارب.

وحضر الجنازة كل من الفنانين عزت العلايلى وسمير صبرى والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والمنتج محسن علم الدين، ونهال عنبر، ودلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، أيمن عزب، رشوان توفيق، سيف عبد الرحمن، والإعلامية بوسى شلبى، والإعلامى وائل الإبراشى.

ورغم شهرة ماجدة فى أدوار الفتاة الدلوعة أو المراهقة، فإنه من الظلم اختزال مشوارها وتألقها ورصيدها الفنى الثرى كممثلة ومنتجة فى هذه الأدوار فقط، فهى الأخت الكبرى العاقلة المضحية فى فيلم «بنات اليوم»، وهى نعمت الفلاحة البسيطة فى فيلم النداهة، وهى المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد فى فيلم جميلة، وهى نعيمة بائعة الجرائد التى يحفظ الجميع طريقتها وهى تنادى على بضاعتها «أخبار أهرام جمهورية» فى فيلم «بياعة الجرايد»، وهى الصحفية التى تكتب عن الحرب والجنود والاعتداءات الصهيونية فى فيلم «العمر لحظة»، فضلا عن أدوارها الدينية الشهيرة، فهى حبيبة التى دخلت الإسلام وتحملت التعذيب حتى فقدت بصرها فى فيلم هجرة الرسول، وجميلة فى فيلم انتصار الإسلام، وهند الخولانية زوجة بلال مؤذن الرسول فى فيلم «بلال».

ماجدة الصباحي قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما، تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة، فهى تنتمى لعائلة الصباحى المعروفة بمحافظة المنوفية، والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا، وكان والدها من كبار موظفى وزارة المواصلات، واسمها الحقيقى عفاف على كامل أحمد عبدالرحمن الصباحى ودرست فى المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل سن 15 عاما ذهبت ماجدة فى رحلة مدرسية إلى استوديو شبرا، فشاهدها المخرج سيف الدين شوكت، ووجد فيها مواصفات الفتاة التى يبحث عنها لتقوم ببطولة فيلم «الناصح» عام 1949 أمام إسماعيل ياسين، وافقت الفتاة دون أن تخبر أسرتها وصورت الفيلم سرا وفى مواعيد المدرسة، وخدمتها الظروف الأسرية فى هذه الفترة، حيث كانت والدتها مريضة تجرى جراحة داخل أحد المستشفيات، ووالدها فى عمله طوال الوقت، وشقيقها توفيق منشغل بأعماله التجارية وشقيقها مصطفى طالب بكلية الشرطة وأختها الكبرى مشغولة مع خطيبها فى التجهيز لتحضيرات الزواج.













































































































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