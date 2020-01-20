شاهد: رقص مريم حسين الجريء داخل صالون تجميل يعرضها لانتقادات حادة

أشعل رقص مريم حسين الجريء داخل صالون تجميل ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، حيث تعرضت لانتقادات حادة بسبب تصرفها واتهمها الكثيرون بمحاولة إثارة الجدل بهدف لفت الانتباه.

ونشرت مريم حسين مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، حيث ظهرت من خلاله داخل صالون التجميل أثناء قيامها بتصفيف شعرها، إذ ظلت ترقص وتتمايل بجرأة على أنغام إحدى أغنيات الهيب هوب، لتشتعل التعليقات السلبية ضدها من جانب الجمهور الذي تداول مقطع الفيديو بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت النجمة العراقية التي تحمل أيضاً الجنسية المغربية قد أشعلت ضجة كبيرة بتشبيهها نفسها بالنجم المصري المثير للجدل محمد رمضان، حيث قالت في تعليقها على حفله الأخير في السعودية بمشاركة سعد المجرد: “أنا أحب شخصيته أحسه مريم حسين 2 أو أنا محمد رمضان 2 .. نفس الشخصية تقريباً”، كما أثارت الجدل أيضاً بظهورها في مقطع فيديو وهي تبكي أثناء استماعها لأغنية أصالة: “ذاك الغبي”، حيث انتقدها الجمهور لأنها لفتت إلى أن كل الرجال خائنون، وهذا ليس صحيحاً بشكل معمم.