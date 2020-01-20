شاهد: بعد التنمر عليها وبكائها على الهواء.. سعاد سلمان تفقد وزنها بهذه الطريقة

وقالت سعاد سلمان في مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”: “أنا الحين في المستشفى ورح أسوي عملية تكميم.. أدعولي أقوم بالسلامة.. شكراً لكم.. مع السلامة.. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.. مع السلامة”.

وكانت سعاد سلمان قد فوجئت خلال إحدى حلقات برنامجها “صباح الكويت” وهي تحاول إخفاء شعورها بالإحراج بعد مكالمة هاتفية من متصل يطالبها بخسارة وزنها الزائد، حيث ردت بانفعال مكتوم: “قاعدة أسوي رجيم.. قاعدة أسوي.. كان وزني أكثر من كده”.

ثم ظهرت النجمة العراقية المقيمة في الكويت من خلال مكالمة هاتفية عبر “Whats App”، وبكت فيها بحرقة وأسى، وقالت: “انا مسجلة في النادي وقاعدة ألعب رياضة وكل شيئ.. ووزني ما ينزل بسرعة علشان العمر مالي يعني 51 سنة، يعني مو بسرعة ينزل مثل الشخص الصغير يلعب رياضة.. الكبير يتأخر.. أحرجني بالآخر”.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسل ظهرت فيه النجمة سعاد سلمان كان عام 2018 بعنوان “الخافي أعظم”، ثم أطلت مؤخراً من خلال المسرح بمسرحية “ينانوة جليعة”.