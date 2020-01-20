على الطريقة الملكية.. سمر الإماراتية تطرح "محبوبة" وتخضع لجلسة تصوير جديدة في لبنان

طرحت المطربة سمر الاماراتية أغنية جديدة لها بعنوان "محبوبه"، وذلك وسط النجاح التي تحققه خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة الأغاني التي طرحتها مع عدد من كبار الملحنين والموزعين والشعراء، والتي نالت إعجاب الجمهور.

من ناحية أخري، خضعت سمر لجلسة تصوير جديدة، قامت بتصويرها في لبنان على الطريقة الملكية، حيث تألقت خلال الجلسة بفستان

أحمر وسط مجموعة من الكتب.

ومن جانبها، تستعد سمر لطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب، حيث تعمل على تجهيزها والانتهاء منها خلال الفترة الحالية.

وتعد "محبوبه" من كلمات سلمي رشيد، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع مونتي.

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يذكر أن سمر قدمت عدد من الأغاني وصورتها فيديو كليب

منها :"ضحكينا يا دنيا"، والتي تعاونت فيها مع الشاعر ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع أشرف البرنس، ومن إخراج عبد المنعم ربيع، و"غيرو" كلمات عبد المنعم طة، ومن ألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام شيبسي، وإخراج ياسر سامي، والذي قدم معها ايضا أغنية "سيبني عايشة " والتي كانت إخراجه، وكلمات رضا المصري، وأغنية "يا دنيا هزي وسطك" كلمات ملاك عادل وألحان مدين، هذا بجانب الكثير من الأغاني منها ايضا" يامصريين".