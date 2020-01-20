محمد شاهين يقدم واجب العزاء في والدة حسام داغر

قدم الفنان محمد شاهين واجب العزاء في والدة الفنان حسام داغر، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، 6 أكتوبر.
يشار إلى أن شيعت أمس جنازة والدة الفنان حسام داغر إلي مثواها الأخير من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الفنعلى الحضور لأداء صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنان حسام داغر، كان من بين هؤلاء الحاضرين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان أوس أوس، والفنان حمزة العيلي.
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