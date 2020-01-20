محمد عز يصل إلى عزاء والدة حسام داغر

وصل الفنان محمد عز إلى عزاء والدة الفنان حسام داغر، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد. في مدينة الشيخ زايد. يذكر أن والدة الفنان حسام داغر، توفيت يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة. داغر، توفيت يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة.

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