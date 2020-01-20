علي ربيع يواسي حسام داغر في عزاء والدته

واسى الفنان علي ربيع، الفنان حسام داغر، في عزاء والدته والمقام بمسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر. يشار إلى أن شيعت أمس جنازة والدة الفنان حسام داغر إلي مثواها الأخير من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور لأداء صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنان حسام داغر، كان من بين هؤلاء الحاضرين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان أوس أوس، والفنان حمزة العيلي. الفنان حسام داغر إلي مثواها الأخير من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور لأداء صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنان حسام داغر، كان من بين هؤلاء الحاضرين نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان أوس أوس، والفنان حمزة العيلي.

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