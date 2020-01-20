صور .. إيهاب فهمي يشارك في عزاء والدة حسام داغر

شارك الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية في عزاء والدة الفنان حسام داغر، والمقام في مدينة الشيخ زايد بمسجد الشرطة. داغر، والمقام في مدينة الشيخ زايد بمسجد الشرطة. يذكر أن والدة الفنان حسام داغر رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت بعد صراع مع المرض.‏ Advertisements

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