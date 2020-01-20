ظهر الفنان رامي وحيد في عزاء والدة الفنان حسام داغر، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر. في مدينة 6 أكتوبر. يذكر أن والدة الفنان حسام داغر، توفيت أمس، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور رامي وحيد في عزاء والدة حسام داغر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.