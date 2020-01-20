صور.. أشرف زكي يؤدي واجب العزاء في والدة حسام داغر

أدى نقيب المهن التمثيلية واجب العزاء في والدة الفنان حسام داغر، والمقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. الشرطة بمدينة الشيخ زايد. يذكر أن والدة الفنان حسام داغر، توفيت يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة. داغر، توفيت يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة. Advertisements

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