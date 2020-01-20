ريم هلال :"لذلك إعتذرت عن البيت الكبير"

ميرنا وليد - بيروت - بعدما كنا نشرنا خبر إعتذار الممثلة المصرية ​ريم هلال​ عن المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، كشفت ريم سبب إعتذارها وقالت :"إعتذرت عن المسلسل رغم حبي ليه بسبب ارتباطي بالسفر للخارج، ولم يكن هناك أي بوادر لجزء ثالث، لذلك سافرت وكلموني شهر ديسمبر الماضي على أن يبدأ التصوير 5 يناير، وتم تأجيل التصوير من أجلي لمده ثلاثة أسابيع، لكني للأسف لم أستطع المجيء بسبب ارتباطي بمصالح خارج مصر، لذلك إعتذرت".

كلام هلال جاء في حديثها لجريدة "الوطن" المصرية.

إشارة إلى أن "البيت الكبير" من بطولة لوسي وأحمد بدير وسوسن بدر، إخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي يرصد قضايا المرأة في الصعيد، في ما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الإجتماعية التي لاتزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.

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