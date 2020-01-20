ماجد المهندس وراشد الماجد في ختام اليوبيل الفضي لـ"دبي للتسوق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحيي المطربان راشد الماجد وماجد المهندس حفل ختام فعاليات اليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوق في 30 يناير/كانون الثاني، يليهما الفنان جون ليجند في 31 يناير/كانون الثاني.

يعد المطرب السعودي راشد الماجد من أبرز نجوم منطقة الشرق الأوسط، وقدم عبر مسيرته الفنية ما يقرب من 40 ألبوما، كان أولها عام 1984 وحمل عنوان "آه يا قلبي" وكان عمره 15 عاما، بعد ذلك توالت أعماله الفنية التي صنعت شهرته وجعلته يحتل مكانة رفيعة في عالم الغناء، وأحيا العديد من الحفلات حول العالم.

أما ماجد المهندس، الذي يلقب بمهندس الأغنية العربية، فبدأ مشواره الفني عام 1991 بأغنية تحمل اسم "المشكلة" ويضم مشواره الفني 11 ألبوما منها "إنت تجنن، اذكرينى، الدنيا دوارة"، وكانت آخر حفلاته في موسم الرياض للترفيه وحقق نجاحا كبيرا وانتزع صيحات إعجاب الجمهور بعد أداء أغنية "أكدب عليك" للراحلة وردة الجزائرية.



