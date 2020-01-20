انهيار غادة نافع في عزاء والدتها الفنانة ماجدة الصباحي

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر على تقديم واجب العزاء للفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي وافتها المنية الخميس الماضي.

وأقيم العزاء في مسجد عمر مكرم وسط العاصمة المصرية القاهرة، ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في العزاء الفنان محمود قابيل الذى ظهرت عليه علامات الحزن الشديد.

وشهد العزاء انهيار الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة ماجدة، ودخولها في نوبة بكاء بعدما رأت صورة والدتها أمام مدخل المسجد.

كما حرص على الحضور كل من ليلى علوي وإلهام شاهين، ويسرا، ودلال عبدالعزيز، وشهيرة، وعزت العلايلي، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والإعلامي عمرو الليثي، والمنتج محسن علم الدين.

كان جثمان الفنانة ماجدة الصباحي قد شيع، الجمعة الماضي، من مسجد مصطفى محمود ملفوفا بعلم مصر، ودفنت بمقابر العائلة بطريق الواحات بمحافظة الجيزة.

وتُوفيت الممثلة والمنتجة المصرية ماجدة الصباحي، الخميس، عن عمر ناهز 89 عاما بعد مشوار فني طويل زخر بعشرات الأفلام الاجتماعية والوطنية والدينية.

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ولدت عفاف علي كامل الصباحي، الاسم الحقيقي للفنانة ماجدة، في 6 مايو/أيار 1931، وبدأت حياتها الفنية في سن الـ15 حين شاركت في فيلم "الناصح" أمام إسماعيل يس وإخراج سيف الدين شوكت عام 1949.

تميزت ماجدة الصباحي بصوتها الناعم وأدائها المفعم بالمشاعر الدافئة، واهتمت بالتعبير عن الفتاة المصرية التواقة للحرية في حقبة الستينيات من القرن الماضي، وقدمت أفلام "المراهقات" و"حواء على الطريق" و"الحقيقة العارية".





تجاوز رصيدها الفني 84 فيلما سينمائيا، بعضها مأخوذ عن أعمال أدبية مثل "السراب" عن قصة لنجيب محفوظ و"أنف وثلاث عيون" عن قصة لإحسان عبدالقدوس، و"الرجل الذي فقد ظله" عن قصة لفتحي غانم، بالإضافة إلى 5 مسلسلات إذاعية.

أسست ماجدة الصباحي شركة إنتاج سينمائي قدمت من خلالها بعض أفلامها مثل "هجرة الرسول" و"زوجة لخمسة رجال" و"العمر لحظة" و"جميلة" المأخوذة عن قصة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

تزوجت من الممثل الراحل إيهاب نافع الذي شاركها بطولة عدد من الأفلام مثل "القبلة الأخيرة" و"النداهة"، وحصلت الراحلة على جائزة النيل بمجال الفنون عام 2016 وهي أرفع جائزة مصرية، وكرمتها الدولة في عيد الفن عام 2014.







