آل باتشينو يعترف: كنت مخدرا خلال حفل أوسكار 1975

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف الممثل المخضرم آل باتشينو أنه كان مخدرًا خلال حفل أوسكار عام 1975، وهو ما جعله يسأله زميله جيف بريدجز المرشح لأوسكار أفضل ممثل مساعد عن العام نفسه: "ماذا يحدث؟".
وتحدث أل باتشينو عن هذا اليوم في حوار له مع موقع "فيلم نيوز" الأمريكي، قائلا إنه كان يجلس بجوار "بريدجز"، في ثالث ترشيح له للأوسكار، وحينها كان مغيب عن الوعي تمامًا إلى حد لجوئه له لمساعدته على الاستفاقة وفهم ما يحدث حوله.
وتابع: "آل باتشينو": "كنت اجلس هناك ولم يكن أي شيء يحدث بالنسبة لي، لم أكن نفسي في ذلك اليوم".
ورشح "آل باتشينو" في ذلك العام لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Godfather Part II (العراب).
وواصل "آل باتشينو" حديثه عن ذلك اليوم وسوء تقديره لطول حفلة الأوسكار إذ ظن أنها تمتد لساعة، إلى أن قام "بريدجز" بتصحيح الخطأ موضحًا أنها تمتد لـ3 ساعات، ورمقه بنظرة ساخرة.
يعود آل باتشينو إلى حفل الأوسكار هذا العام، مرشحًا عن فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم The Irishman "الأيرلندي"، ويقام الحفل في 9 فبراير/شباط المقبل.
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