شكرا لقرائتكم خبر عن يا ترى كسرت كام طبق.. بشرى تحتفل بعيد ميلاد أحد أصحابها على الطريقة اليونانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفال غريب من نوعه أقدمت عليه النجمة بشرى خلال عيد ميلاد أحد أصدقائها، فالمعروف فى أعياد الميلاد أن يكون الاحتفال من خلال التورتة وإطفاء الشموع، أو الغناء بشكل جماعى، ولكن فى اليونان الموضوع يختلف فى أعياد الميلاد.

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بشرى نشرت من خلال "ستورى" إنستجرام الخاص بها، فيديو من عيد ميلاد أحد أصدقائها وهو "نور الدين"، وهى تقوم بكسر الأطباق، حيث علقت بأنها عادة يونانية قديمة.

من ناحية أخرى، كانت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قد أعلنت عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة للدورة الرابعة للمهرجان، والتي ستعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، حيث تضم مسابقة الأفلام القصيرة النجمة المصرية بشري والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وأكد أندرو أن الفنانة بشري إحدى النجمات المميزات بين بنات جيلها، وتملك رصيد سينمائي جيد وسبق لها المشاركة كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان منارات للسينما المتوسطية ومهرجان العين السينمائي ولجنة تحكيم منح دعم الأفلام بسوق ومنتدى مالمو كما تشغل منصب مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي.